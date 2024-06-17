В Кинельском районе в ДТП пострадали трое

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Диспетчеру пункта связи 34 пожарно-спасательного отряда 16 июня поступило сообщение о том, что на пересечении автодороги 36К-238 и улицы Промышленной Кинеля произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту вызова оперативно были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 82 пожарно-спасательного отряда № 34. Также на место выдвинулись сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. По прибытии на место установлено, что произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ 2107 и LADA Granta. К сожалению, пострадали 3 человека, которые были госпитализированы в Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"