В Кинеле пожилой мужчина погиб ночью в горящей квартире

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Экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Маяковского в Кинеле в 22:31 во вторник, 20 мая. Прибыв на место происшествия, сотрудники ПСЧ № 14 и 82 Отряда № 34 противопожарной службы Самарской области установили, что горит одна из квартир в доме. Огнем была охвачена площадь 4 кв. м.

Из дома были эвакуированы 30 человек. Погиб 79-летний мужчина.

Открытое горение было ликвидировано силами 12 человек при помощи 3 единиц техники к 22:51, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС". Причина пожара устанавливается, пишет Самара Город | Новости Самары.