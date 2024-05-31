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В Кинеле полицейские спасли семью пенсионеров от распространения пожара

31 мая 2024 09:26
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В Самарской области полицейские спасли семью пенсионеров от распространения пожара

 

В городе Кинель Самарской области инспекторы ДПС старшие лейтенанты полиции Игорь Косов и Алексей Кочетов несли службу на патрульной автомашине. Поздно ночью, следуя по маршруту, они увидели клубы черного дыма, которые поднимались над жилым частным сектором. Госавтоинспекторы незамедлительно выдвинулись на место происшествия и увидели, что в одном из приусадебных участков, рядом с жилым домом горят надворные постройки. Пока лейтенант полиции Игорь Косов вызывал экстренные службы, старший лейтенант полиции Алексей Кочетов перепрыгнул через забор и понимая, что в доме могут находится люди, стал стучать по окнам, чтобы разбудить хозяев. В то время, когда огонь охватил сарай и баню в доме находились пенсионер Владимир Логачев с супругой. Они и не подозревали, что их жизнь подвергается смертельной опасности.

Услышав стук в окно, супруги выбежали из дома. Сотрудники полиции, до приезда пожарных, помогли погорельцам выкатить из гаража автомобиль и приступили к тушению пожара. Владимир Иванович отметил, что грамотные и четкие действия сотрудников полиции помогли им спасти не только имущество, но и саму жизнь. 

Теги: Пожар

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