В Кинеле горели дом и гараж

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20 февраля в 11 часов 56 минут поступило сообщение на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» о том, что горит гараж в городе Кинеле, на улице Кирова. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 82, 14 пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии на место пожара в 12 часов 03 минуты было установлено, что горят гараж и дом. Площадь горения составляла 90 квадратных метров. Были дополнительно направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 136. В 12 часов 44 минуты пожар был локализован, в 13 часов 25 минут объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 13 человек, 3 единицы техники, работали 3 звена газодымозащитной службы. На тушении были поданы 3 ствола «Б». В ходе тушения 2 человека были эвакуированы и незамедлительно отправлены на каретах скорой медицинской помощи в больницу. Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"