В Кинеле горел черновой дом на площади 100 квадратных метров

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К счастью, обошлось без пострадавших.



Сегодня, 12 мая, в 6 часов 11 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Алексеевка на улице Уральской.



По прибытии на место пожара было установлено, что горит черновой дом на площади 100 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 6 часов 30 минут пожар был локализован, в 6 часов 55 минут – объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"