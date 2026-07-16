В Кинеле безработный украл из магазина спиртное

В отдел полиции МО МВД «Кинельский» поступило сообщение о хищении спиртного из сетевого магазина. Работник торговой точки пояснил, что попытался остановить злоумышленника, но тот прошел кассовую зону и, не оплатив товар, скрылся.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы грабителя, ориентировал на розыск личный состав подразделения, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Полицейские опросили работников магазина, провели осмотр помещения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине.

Изучив полученные сведения, оперуполномоченные по характерной внешности и одежде узнали и через несколько часов задержали безработного, ранее судимого за имущественные преступления 39-летнего местного жителя.

Задержанный добровольно вернул похищенное, подробно рассказал дознавателю об обстоятельствах произошедшего и признался, что планировал употребить бутылку виски в компании близких.

Отделом дознания МО МВД «Кинельский» в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории района.