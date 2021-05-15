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В Кинель-Черкасском районе произошел сход разногрузных вагонов (каменный уголь, пиломатериалы, металл)

15 мая 2021 15:52
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Повреждены контактные линии передач, прогнозируется задержка поездов.

Как рассказали в облМЧС, в 14:31, 15 мая в ЦУКС СО поступило сообщение о сходе грузовых вагонов в населенном пункте Тоузаково Кинель-Черкасского района на 1200 км Куйбышевской железной дороги.

Погибших и пострадавших нет, по предварительной информации произошел сход разногрузных вагонов (каменный уголь, пиломатериалы, металл), опасных грузов нет, повреждены контактные линии передач, прогнозируется задержка поездов.

Количество вагонов уточняется. На месте работают оперативные службы. К месту происшествия направлены два аварийно-спасательных поезда. Дополнительная информация уточняется.

"[Количество вагонов] уточняют, предположительно 15", - сообщил собеседник ТАСС.

 

Фото из открытых источников

Теги: авария грузовой поезд ж/д

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