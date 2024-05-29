В Кинель-Черкасском районе вновь горела трава на площади более 300 квадратных метров

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28 мая в 18 часов 47 минут на пульт связи поступило сообщение о возгорании травы в Кинель-Черкасском районе в 500 метрах от села Ново-Тоузаково. По прибытии к месту пожара в 19 часов 5 минут было установлено, что горит трава на площади более 300 квадратных метров. В 19 часов 23 минуты была объявлена локализация пожара, в 19 часов 45 минут – ликвидация открытого горения, в 20 часов 29 минут – полная ликвидация пожара. В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица основной пожарной техники. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б» и два ранцевых лесных огнетушителя, благодаря чему огонь не получил дальнейшего распространения.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"