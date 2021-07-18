В Кинель-Черкасском районе столкнулись два подростка-мотоциклиста без прав

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Подростки пострадали в аварии, произошедшей в Кинель-Черкасском районе 17 июля. В 22-30 час. 15-летний водитель, управляя мотоциклом « Fekon FK-150», не зарегистрированным в установленном порядке, двигался по ул.Пролетарская с.Кротовка. В районе дома № 5, при повороте на прилегающую территорию, подросток не уступил дорогу встречному транспортному средству, в результате чего совершил столкновение с мотоциклом «Восход-3м» под управлением несовершеннолетнего 2006 года рождения.

Установлено, что оба подростка не имеют права управления транспортными средствами. В результате ДТП 14-летний водитель госпитализирован с различными травмами. Сотрудниками Госавтоинспекции информация о происшествии направлена в ПДН территориального органа внутренних дел, сообщает облМВД.