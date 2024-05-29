В Кинель-Черкасском районе горел пост охраны. К сожалению, есть погибший

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Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.



29 мая в 6 часов 27 минут на пункт связи поступило сообщение о пожаре в 10 километрах севернее села Репьевка. К месту вызова были направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 144 пожарно-спасательного отряда № 39. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит пост охраны на площади 20 квадратных метров. В 7 часов пожар был локализован, в 7 часов 6 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 8 часов 25 минут – пожар полностью потушен. Всего на месте вызова работали 3 человек личного состава и одна единица техники. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». Причины пожара устанавливаются. К сожалению, есть погибший.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"