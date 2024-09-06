В Исаклинском районе машина провалилась в яму, погиб водитель

В ходе аварийно-спасательных работ были отключены аккумуляторные батареи.
5 сентября в 17:45 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Самсоновка на улице Первомайской произошло ДТП.
Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошел съезд в яму внедорожника Niva Travel.
Личный состав провел аварийно - спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей.
К сожалению, погиб водитель автомобиля.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.