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В Исаклинском районе машина провалилась в яму, погиб водитель

6 сентября 2024 10:26
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В Исаклинском районе машина провалилась в яму, погиб водитель

В ходе аварийно-спасательных работ были отключены аккумуляторные батареи.

5 сентября в 17:45 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Самсоновка на улице Первомайской произошло ДТП.
Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошел съезд в яму внедорожника Niva Travel.
Личный состав провел аварийно - спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей.
К сожалению, погиб водитель автомобиля.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

 

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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