В Исаклинском районе машина провалилась в яму, погиб водитель

165

В ходе аварийно-спасательных работ были отключены аккумуляторные батареи.



5 сентября в 17:45 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Самсоновка на улице Первомайской произошло ДТП.

Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошел съезд в яму внедорожника Niva Travel.

Личный состав провел аварийно - спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей.

К сожалению, погиб водитель автомобиля.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"