В ИК-3 Самарской области задержан автомобиль с запрещенными предметами

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Сотрудниками оперативного отдела ИК-3 УФСИН России по Самарской области при досмотре въезжающего в колонию автомобиля в поддонах были обнаружены 20 свертков. Оказалось, что в них находятся запрещенные предметы для одного из осужденных. В полостях древесины нашли 26 сотовых телефонов, 8 USB кабелей, 8 единиц гарнитуры к сотовым телефонам, 2 зарядных устройства, 8 адаптеров, 2 игровые приставки PSP, 4 CD-диска к игровой приставке, 3 флешки и 2 аккумулятора к сотовым телефонам.

Материалы переданы по подследственности. Водителю грозит штраф.

Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО