В Хворостянском районе на 500 кв. метрах горела кровля неэксплуатируемого здания

170

4 сентября в 14 часов 44 минуты на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в поселке Масленниково на территории промышленной зоны.



По прибытии к месту вызова, в 15 часов 3 минуты, огнеборцами было установлено, что горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 500 квадратных метров. На тушение пожара оперативно были поданы 5 стволов «Б». Работали 12 человек. Задействованы 4 пожарных автоцистерны.

Благодаря слаженным действием пожарных в 16 часов 55 минут была объявлена локализация пожара, а 17 часов 30 минут – ликвидация открытого горения. В 20 часов 5 минут – ликвидированы последствия пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"