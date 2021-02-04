В гостиничном комплексе в Самарской области погибли двое постояльцев — парень и девушка

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В номере найдено порошкообразное вещество белого цвета, поэтому следствие в первую очередь отрабатывает версию передозировки.



Гостиничный комплекс расположен в селе Малая Царевщина Красноярского района. Суточная стоимость гостиничного номера составляет 3-5 тыс. рублей, на территории комплекса также есть гостевые коттеджи, которые сдаются посуточно за 15 тыс. рублей.



В последних числах января 2021 года в комплексе произошло ЧП. В одном из гостевых домов были найдены тела двух постояльцев: жительницы Димитровграда и тольяттинца. Следов насильственной смерти на телах не обнаружено. В номере изъяты электронные весы, порошкообразное вещество белого цвета, 100-рублевая купюра. Изъятое отправлено на экспертизу, решается вопрос с возбуждением уголовного дела, пишет СО ОНЛАЙН.