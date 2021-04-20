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Закон Происшествия Криминал

В Госдуме потребовали возобновить уголовное дело сына Николая Меркушкина

20 апреля 2021 10:52
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В Госдуме потребовали возобновить уголовное дело сына Николая Меркушкина

Депутат Госдумы РФ направил письмо в Генпрокуратуру, где указал на «удивительную слепоту» следователей СК, которые не видят состава преступления в действиях Алексея Меркушкина.

Сын экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексей Меркушкин вместе с сыном бывшего ректора Плехановки Виктора Гришина Алексеем Гришиным некогда входили в бизнес-элиту Мордовии. Николай Меркушкин длительное время руководил республикой, и за это время его родственники и близкие люди отметились в учредителях ряда крупных промышленных предприятий.

В частности, Алексей Меркушкин и Алексей Гришин входили в число совладельцев крупной саранской холдинговой компании «Инвест-Альянс», владеющей акциями АО «Мордовская электросеть», СК «Трансмагистраль», крупнейшей в республике кондитерской фабрики «Ламзурь», саранского ТРК «Огарев Плаза», ряда строительных компаний и Саранского полиграфического комбината.

Когда Николай Меркушкин возглавил Самарскую область, с ним прибыла группа «варягов», в том числе, Алексей Гришин, возглавивший областной Минстрой.

Потом позиции старшего Меркушкина начали слабеть, он покинул губернаторский пост, и силовики стали разбираться с действиями лиц из его окружения.

В Самаре возбудили «дело социологов», одним из фигурантов которого стал экс-руководитель департамента мониторинга общественного мнения областного правительства, близкий семье Меркушкиных Денис Подсеваткин.

Летом 2020 года в Подмосковье задержали Алексея Гришина: ему вменили в вину преднамеренное банкротство «дочки» «Инвест-Альянса», фирмы «СДС-Управление Строительства», а также крупные хищения из бюджета Республики Мордовия.

Оперативные мероприятия в отношении младшего Гришина осуществляли правоохранители Мордовии. Несколько месяцев Гришин пробыл в СИЗО, но затем стал сотрудничать со следствием и его отпустили под домашний арест.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, который противостоял клану Меркушкина, еще когда тот был губернатором Самарской области, сейчас предпринимает активные действия по привлечению к уголовной ответственности его сына. Как пишет Хинштейн в своем телеграм-канале, он «направил обращение Генпрокурору, в связи с удивительной слепотой, поразившей Следственный комитет».

Как считает депутат, «несмотря на прямые показания и улики, полученные следствием в отношении экс-вице-премьера Мордовии, сына бывшего главы республики и Самарской области Алексея Меркушкина, этим материалам не дается хода.

«Еще в конце 2020 года СУ СК по РМ планировало предъявить А. Меркушкину обвинение и избрать одну из мер пресечения, однако не было поддержано руководством СКР. Вопреки требованиям УПК РФ, с Меркушкиным не проводится необходимых следственных действий, в том числе, очных ставок, а вопрос о предъявлении ему обвинения больше не ставится», — пишет Хинштейн.

Депутат указывает на то, что имя Алексея Меркушкина прямо фигурирует в двух уголовных делах.

Это дело о даче взятки начальнику Мордовского отделения ЦБ Александру Тренькину и дело о мошенничестве при покупке в собственность региона «МордовЭкспоЦентра» по многократно завышенной цене.

«Причастность А.Меркушкина к этим преступлениям подтверждается показаниями остальных обвиняемых (5 чел!), а также иными доказательствами. В частности, 7 млн руб., предназначенные на взятку нач. отделения ЦБ Тренькину, были переведены с подконтрольного А.Меркушкину расчётного счёта, оформленного на его родную тетку.

Кроме того, по версии следствия, А.Меркушкин являлся «конечным бенефициаром» КБ «Мордовпромстройбанк». Именно у этого банка по завышенной цене и был куплен выставочный комплекс «МЭЦ». В свою очередь, взятка в ЦБ передавалась за непринятие мер по итогам проверки «Мордовпромстройбанка», что грозило отзывом у банка лицензии», — сообщает в своем телеграм-канале Александр Хинштейн (везде сохранена орфография оригинала), пишет Обозрение.

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