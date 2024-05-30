В городском округе Кинель горел мусор на площади 50 квадратных метров

145

29 мая в 14 часов 42 минуты на пункт связи поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Маяковского горит мусор. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей № № 14 и 82 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 14 часов 49 минут было установлено, что горит мусор на площади 50 квадратных метров. В 15 часов 4 минуты пожар был локализован, в 15 часов 6 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 12 человек личного состава и 3 единицы техники. На тушение были поданы 2 ствола «Б». Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"