В год пандемии COVID-19 люди стали чаще гибнуть на дорогах Самарской области

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В 2020 году на дорогах Самарской области погибло 319 человек — больше, чем в предыдущем (297).

Об этом в интервью газете «Самарское обозрение» сообщил врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Ремиз. Жертв ДТП стало больше, несмотря на то, что в целом количество происшествий снизилось, — на 14%, как и число раненых в них (на 16%).



Рост погибших в Госавтоинспекции связали с ограничениями, введенными в стране и регионе в конце марта. «Из-за режима самоизоляции дороги стали более свободными, скорости выросли, и это повлекло за собой ДТП с тяжкими последствиями», — заметил Александр Ремиз.



Если же сравнивать ситуацию за более длительный период, то цифры 2020-го все-таки ниже. Так, в 2012-м регион потерял на дорогах 591 человека, пишет СО ОНЛАЙН.