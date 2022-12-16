В Еланском районе Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта

В Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта, подтвердила администрация Еланского района в Telegram, сообщает РИА Новости.
Как сообщил глава района Дмитрий Литвинов, пострадавших нет.
"Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре", — говорится в публикации.
На месте случившегося работают сотрудники МЧС и полиции.
В пятницу в соцсетях появились фото и видео с места падения неизвестного объекта. Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел в поле.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова