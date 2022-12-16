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В Еланском районе Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта

16 декабря 2022 19:22
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На месте случившегося работают сотрудники МЧС и полиции.

В Волгоградской области упали металлические обломки неизвестного объекта, подтвердила администрация Еланского района в Telegram, сообщает РИА Новости.

Как сообщил глава района Дмитрий Литвинов, пострадавших нет.

"Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре", — говорится в публикации.

На месте случившегося работают сотрудники МЧС и полиции.

В пятницу в соцсетях появились фото и видео с места падения неизвестного объекта. Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел в поле.

 

Фото:   РИА Новости / Наталья Селиверстова

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