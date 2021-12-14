В Екатеринбурге неизвестный с пистолетом в одиночку ограбил банк на 10 млн рублей

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В Екатеринбурге неизвестный с пистолетом ограбил банк вечером 14 декабря. Его добычей стали почти 10 млн рублей. Сообщение в дежурную часть поступило в 19:05 (17:05 мск) по местному времени от частного охранного предприятия, рассказал пресс-секретарь свердловского главы МВД Валерий Горелых, пишет Лайф.

"Злоумышленник явно тщательно готовился к налёту, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвёл выстрел. К счастью, сведений о раненых и погибших не поступало. Грабителю, судя по внешним данным, около 50 лет, ростом 180–185 см", — уточнил он.

Лицо грабителя сотрудники не смогли разглядеть — оно было спрятано под синей кофтой и капюшоном.

Полиция рассматривает вопрос о возбуждении дела по статье "Вооружённый разбой".

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области/Лайф