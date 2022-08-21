В ДТП в Сызрани пострадали два водителя и мальчик

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20 августа на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП с 23 пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:27 водитель 1969 г.р., управляя автомобилем «Chevrolet Niva» с прицепом, двигаясь по Ракитовскому шоссе, напротив д.2 стр.4 по Ракитовскому шоссе, совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Lada Granta» 1957 г.р., который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель «Lada Granta», его пассажир - мальчик 2008 г.р., а также водитель «Chevrolet Niva» с телесными повреждениями госпитализированы.