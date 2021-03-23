В ДТП в Новокуйбышевске пострадали два человека

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ДТП произошло вечером 22 марта в Нефтегорский районе.

Мужчина 1987 года рождения, управляя малотоннажным грузовым автомобилем «Мерседес», осуществлял движение по автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» со стороны г. Оренбург в направлении с. Дмитриевка. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке, где главная дорога меняет направление, двигаясь по главной в прямом направлении, не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге справа, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Фиат», под управлением водителя 1983 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля, они были госпитализированы, сообщает облМВД.