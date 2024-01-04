В ДТП в Красноярском районе пострадали 42-летняя женщина и 14-летний подросток

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Еще одно ДТП 3 января произошло в 16:21 час. в Красноярском районе. 48-летний водитель, находясь за рулем автомашины Ford Fusion, двигался по автодороге "Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к городу Самара" в направлении г. Самара. В пути следования на 391 км. указанной автодороги не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством, допустил наезд на металлический отбойник. От удара автомобиль совершил столкновение с автомашиной INFINITI JX 35 под управлением 40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены 42-летняя женщина и 14-летний подросток – пассажиры автомобиля Ford Fusion.