В Дагестане погибли восемь человек, при столкновении "Газели", в которой они ехали на свадьбу , с грузовиком

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с автомобилем "Газель" в Дагестане, в результате которого погибли восемь человек. Об этом журналистам в сообщили в пресс-службе СК РФ, передает ТАСС.

"Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву возбудить уголовное дело по факту ДТП с автомобилем "Газель" на 30-м км автодороги Кочубей - Нефтекумск - Минводы и представить доклад о ходе его расследования", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 20 августа на 30-м километре автодороги Кочубей - Нефтекумск - Минводы 60-летний водитель пассажирского автомобиля "Газель", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП восемь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще четыре человека с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

По предварительным данным, все пострадавшие - родственники, которые направлялись в Ставрополь на свадьбу.

"В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ход расследования по поручению главы ведомства будет контролироваться центральным аппаратом СК РФ", - заключили в ведомстве.

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