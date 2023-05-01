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В дачном массиве Волжского района в котлован бассейна упал мужчина

1 мая 2023 20:07
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Он сломал ногу. Большой вес пострадавшего и четырехметровая глубина бассейна заставили обратиться за помощью к спасателям.

1 мая спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы по эвакуации мужчины из труднодоступного места.

Вызов в Спасательную службу поступил рано утром. В дачном массиве «Надежда» Волжского района в котлован бассейна упал мужчина. При падении он сломал ногу.

Большой вес пострадавшего и четырехметровая глубина бассейна заставили обратиться за помощью к спасателям.

В ходе проведения спасательных работ было задействовано альпинистское снаряжение.

Уложив пострадавшего на носилки, спасатели подняли мужчину на поверхность для оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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