В Челно-Вершинском районе подчиненный угнал машину у начальника

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Как сообщалось ранее, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отделения МВД России по Челно-Вершинскомурайонуостановили для проверки автомобиль ВАЗ-2109. Установив, что 62-летний водитель не имеет водительского удостоверения и, согласно результату освидетельствования, находится в состоянии опьянения, полицейские задержали мужчину, доставили его в отделение полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Полицейскими в отношении жителя Сергиевского района составили и направили в Мировой суд административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

В этот же день в полицию поступило заявление от местного жителя о пропаже автомобиля. Как оказалось, пропавшим транспортным средством являлся тот самый автомобиль, который ранее поместили на специализированную стоянку Госавтоинспекторы, а злоумышленником оказался задержанный мужчина, работающий на потерпевшего.

Мужчина сознался в содеянном, пояснил сотрудникам полиции, что в состоянии алкогольного опьянения ему захотелось покататься и, зная, что начальник оставляет ключи внутри своей автомашины, воспользовался этим.

Группой дознания Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным актом направлено в Челно-Вершинский районный суд для рассмотренияпо существу. Транспортное средство возвращено владельцу.