В Чапаевске сотрудники ДПС смогли задержать водителя-нарушителя только после применения табельного оружия

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Инспекторам ДПС Чапаевска показался подозрительным водитель, управляющий отечественным авто. Было принято решение остановить автомобиль. Поданный автоинспектором сигнал водитель проигнорировал и попытался скрыться, резко увеличив скорость.

Автоинспекторы пустились в погоню.

Водитель, надеясь оторваться от преследователей, неоднократно нарушал ПДД, создавая реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Для остановки его машины дорожные полицейские были вынуждены применить табельное оружие.

"Когда автомобиль выехал на безопасный участок дороги, один из инспекторов ДПС сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, которые не возымели должного действия, и вынудили на продолжение стрельбы, но уже по колёсам. В результате транспортное средство получило повреждение и остановилось, а водитель задержан", - рассказали в пресс-служба ГУ МВД СО.

Нарушителем оказался судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков 32-летний житель Безенчука.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в июне 2019 года данный гражданин по решению суда был лишён права управления транспортными средствами на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за переезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал семафора, невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, езду с просроченным полисом ОСАГО и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Возбуждено уголовное дело.