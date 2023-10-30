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В Чапаевске служебная собака помогла задержать наркодилера

30 октября 2023 09:50
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В Чапаевске служебная собака помогла задержать наркодилера

Во время совместного рейда с полицейскими  животное указало на местного жителя с пакетом наркотикосодержащей травы.

В начале текущего месяца оперативники ОНК отдела полиции ОМВД России по г. Чапаевску совместно с коллегами из Центра кинологической службы провели на территории города совместный рейд, направленный на противодействие незаконного оборота наркотиков.

Во время проведения мероприятия возле одного из муниципальных мест, предназначенных для погребения, полицейские заметили человека с полиэтиленовым пакетом в руках. Когда кинолог приблизился к нему, служебная собака путем условного знака указала, что в пакете находятся запрещенные вещества.

Сотрудники полиции задержали мужчину, в ходе личного досмотра в присутствии понятых, изъяли у него пакет с веществом растительного происхождения.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленные на экспертизу части растений содержат наркотическое вещество – тетрагидроканнабинол, общей массой около 160 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

При опросе 38-летний, ранее судимый за имущественные преступления злоумышленник в совершении противоправного деяния сознался и пояснил, что нарвал коноплю на ближайшем пустыре для собственного употребления.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в особо крупном размере). Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

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