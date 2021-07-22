В Борском районе водитель «Lada Granta» насмерть сбил лося, выбежавшего из леса

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21 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло рано утром в Борском районе.

57-летний мужчина, водительский стаж которого составляет 23 года, двигался на автомобиле «Lada Granta» по автодороге со стороны Таволжанки в сторону села Борское.

Неожиданно из леса выбежал лось и попал под колеса автомобиля.

Животное погибло.

Пострадавшему пассажиру автомобиля, 1988 года рождения, было назначено амбулаторное лечение.

Фото: ГУ МВД СО