В Борском районе водитель «Lada Granta» насмерть сбил лося, выбежавшего из леса

21 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.
Одно из ДТП произошло рано утром в Борском районе.
57-летний мужчина, водительский стаж которого составляет 23 года, двигался на автомобиле «Lada Granta» по автодороге со стороны Таволжанки в сторону села Борское.
Неожиданно из леса выбежал лось и попал под колеса автомобиля.
Животное погибло.
Пострадавшему пассажиру автомобиля, 1988 года рождения, было назначено амбулаторное лечение.
Фото: ГУ МВД СО