В Борском районе от отравления газом пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка

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29 ноября поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома в Борском районе.

В результате происшествия погибших нет, пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка.

Предварительная причина происшествия - отсутствие тяги в дымоходе.

С начала года на территории региона зарегистрировано 39 случаев отравления угарным газом. Пострадало 77 человек, 26 из них - дети. Погибло 9 человек, 2 из которых - дети.

МЧС России напоминает:

⚠️проверяй наличие тяги до включения и во время работы газового оборудования;

⚠️позаботься о хорошей вентиляции;

⚠️не оставляй включенные газовые горелки без присмотра;

⚠️не допускай одновременную работу электровытяжки и газового котла или водонагревателя;

⚠️не эксплуатируй неисправные газовые приборы и не ремонтируй их самостоятельно;

⚠️не отапливай помещение с помошью газовой плиты;

⚠️не закрывай отверстия дымовых и вентиляционных каналов.

❗ При запахе газа вызывай газовую службу по телефонам «04» или «104», или по единому телефону вызова экстренных служб - 112.

✅ Ваша безопасность - ваша ответственность!