В Борском районе от отравления газом пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка

29 ноября поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома в Борском районе.
В результате происшествия погибших нет, пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка.
Предварительная причина происшествия - отсутствие тяги в дымоходе.
С начала года на территории региона зарегистрировано 39 случаев отравления угарным газом. Пострадало 77 человек, 26 из них - дети. Погибло 9 человек, 2 из которых - дети.
МЧС России напоминает:
⚠️проверяй наличие тяги до включения и во время работы газового оборудования;
⚠️позаботься о хорошей вентиляции;
⚠️не оставляй включенные газовые горелки без присмотра;
⚠️не допускай одновременную работу электровытяжки и газового котла или водонагревателя;
⚠️не эксплуатируй неисправные газовые приборы и не ремонтируй их самостоятельно;
⚠️не отапливай помещение с помошью газовой плиты;
⚠️не закрывай отверстия дымовых и вентиляционных каналов.
❗ При запахе газа вызывай газовую службу по телефонам «04» или «104», или по единому телефону вызова экстренных служб - 112.
✅ Ваша безопасность - ваша ответственность!