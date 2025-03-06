В Борском районе горели надворные постройки на 160 кв. метрах

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6 марта в 1 час 56 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в селе Долматовка видно огненное зарево.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горят надворные постройки на площади 130 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. В 2 часа 20 минут на место прибыли все службы жизнеобеспечения, в 2 часа 33 минуты пожар был локализован, в 2 часа 40 минут - ликвидировано открытое горение. В 4 часа 24 минуты была объявлена полная ликвидация пожара. Всего на месте вызова были задействованы две единицы техники, работали 8 человек личного состава. На тушение пожара было подано 5 стволов «Б». Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"