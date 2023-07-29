Я нашел ошибку
Главные новости:
Любителя покататься на чужом велосипеде из Тольятти ждет скамья подсудимых
Любителя покататься на чужом велосипеде из Тольятти ждет скамья подсудимых
Энергетики самарского и ульяновского филиалов компании «Россети Волга» работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики самарского и ульяновского филиалов компании «Россети Волга» работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
В Самарской области разыскивается без вести пропавший житель Волжского района
В Самарской области разыскивается без вести пропавший житель Волжского района
Военный оркестр Тольяттинского гарнизона ЦВО провел концерт для жителей и гостей Самары
Военный оркестр Тольяттинского гарнизона ЦВО провел концерт для жителей и гостей Самары
Следы крови помоги полицейским задержать вора в Тольятти
Следы крови помоги полицейским задержать вора в Тольятти
Молодой сызранец отдал жуликам 100 тыс. рублей
Молодой сызранец отдал жуликам 100 тыс. рублей
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
Самарцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше
Самарцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
0.96
EUR 99.96
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ближайшие 2-4 часа в Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град, шквал

29 июля 2023 10:14
173
В ближайшие 2-4 часа в Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град, шквал

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа 29 июля местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, крупный град, шквал ветра 25-28 м/с, с сохранением ночью 30 июля».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:- ограничить выход из зданий;

  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
29 июля 2023  12:01
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
166
На полях Самарской области идет уборка урожая
28 июля 2023  12:43
На полях Самарской области идет уборка урожая
344
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023  20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
580
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
3831
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
556
Весь список