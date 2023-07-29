В ближайшие 2-4 часа в Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град, шквал

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа 29 июля местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, крупный град, шквал ветра 25-28 м/с, с сохранением ночью 30 июля».
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:- ограничить выход из зданий;
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)