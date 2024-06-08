В Башкирии смерч сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи и автомобили

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Воздушный вихрь сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи, автомобили и дорожные знаки в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России в Telegram-канале.

"Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. На фото Абзелиловский район, около села Целинный", — говорится в публикации.

По их информации, всего за десять минут стихия снесла восемь железобетонных столбов, сорвала обшивку и информационный стенд на заправке, повредила ЛЭП, два автомобиля и дорожные знаки.

Никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан