В Башкирии смерч сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи и автомобили

Воздушный вихрь сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи, автомобили и дорожные знаки в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России в Telegram-канале.
"Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. На фото Абзелиловский район, около села Целинный", — говорится в публикации.
По их информации, всего за десять минут стихия снесла восемь железобетонных столбов, сорвала обшивку и информационный стенд на заправке, повредила ЛЭП, два автомобиля и дорожные знаки.
Никто не пострадал, добавили в ведомстве.
Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан