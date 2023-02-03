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В Балашихе вор пробрался в квартиру, но постеснялся грабить ее на глазах у кота. Поэтому он запер питомца в кладовке и только после этого приступил к ограблению. Об этом 3 февраля сообщил источник «Известий».

Днем 2 февраля грабитель пробрался в квартиру, когда хозяйка была на подработке. Его добычей стали 865 тыс. рублей наличными и коллекция ювелирных украшений стоимостью более 100 тыс. рублей. Уходя, он запер квартиру, но забыл выпустить из кладовки кота.

Когда 64-летняя хозяйка вернулась домой, она не сразу смогла найти своего питомца. Отыскав кота в кладовке, которая всегда была закрыта, она поняла, что в квартире кто-то был, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

В настоящее время ведется розыск преступника. Кот при ограблении не пострадал.

Фото: pxhere.com