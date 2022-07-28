В Балашихе произошел пожар на даче Мейерхольда

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Пожар охватил двухэтажный дом в подмосковной Балашихе на участке, где расположена дача режиссера Всеволода Мейерхольда. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ, пишут "Известия".

«На улице Есенина, дом 3, произошло возгорание в двухэтажном частном доме. В 14:53 мск оно локализовано на площади 100 кв. м», — цитирует источник ТАСС.

Известно, что в 16:58 мск пожар был полностью ликвидирован.

Всеволод Мейерхольд — российский и советский театральный режиссер-новатор. Был арестован в 1939 году, через год расстрелян. У дома в Балашихе установлена памятная доска режиссеру. На даче в Подмосковье он жил и работал с 1926 года до своего ареста вместе со своей супругой, экс-женой поэта Сергея Есенина Зинаидой Райх. Она приобрела эту дачу на деньги, которые поэт оставил своим детям.

Фото: соцсети/"Известия"