В Амурской области младенец умер после кормления борщом и хлебом

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Жительницу амурского поселка Серышево обвиняют в убийстве по неосторожности собственного сына. Семимесячный ребенок скончался после неправильного кормления и из-за не оказанной вовремя медицинской помощи.

По материалам следствия, мать плохо ухаживала за малышом, вследствие чего он заболел острым гастроэнтеритом. Амурчанка не стала обращаться к врачам и продолжила кормить ребенка жирной и неподходящей для грудного младенца пищей. Женщина дала ему борщ на бульоне из свинины, хлеб и сок из пакета. Это усугубило состояние ребенка.

Видя, что малыш едва дышит и теряет сознание, мать не вызвала скорую помощь, а пришла за советом в поликлинику к терапевту. В итоге ребенок умер в реанимации Серышевской больницы. Об этом со ссылкой на Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Амурской области передает ГТРК "Амур".

На суде женщина признала свою вину. Ее приговорили к 7 месяцам ограничения свободы с запретом менять место жительства и выезжать за пределы Белогорского округа, пишет Смотрим.