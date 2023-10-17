В Алексеевке горел гараж, пострадал человек

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15 октября в 12 часов 00 минут на ул. Новой в с. Алексеевка Алексеевского муниципального района горел гараж на площади 20 м2. На пожаре подавался 1 ствол «Б», работало 1 звено газодымозащитной службы. В 12 часов 05 минут была объявлена локализация пожара, в 12 часов 11 минут - ликвидация открытого горения. В тушении участвовали 4 человека и 1 пожарный расчёт пожарно-спасательной части № 116 пожарно-спасательного отряда № 48. На пожаре пострадал 1 человек.

Об этом сообщает Оперативное реагирование пожарных-спасателей государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» с 9 по 15 октября 2023 г.