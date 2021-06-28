Уже не дышал: в Жигулевске спасатели подняли с глубины 6-летнего ребенка и вернули его к жизни

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"27 июня спасатели Поисково-спасательного отряда города Жигулевск на акватории городского пляжа спасли и вернули к жизни мальчика 2015 года рождения", - рассказали в пресс-службе ПСС СО.

Женщина с двумя детьми 6 и 7 лет находилась около воды.

В какой- то момент она заметила, что младшего нет рядом, и стала звать на помощь.

Спасатели, в течение пяти минут подняли мальчика с глубины 3,5 метра, доставили до берега.

Ребенок не дышал.

Спасатели приступили к оказанию первой помощи.

Мальчика привели в сознание и передали врачам скорой помощи.

Фото: ПСС СО