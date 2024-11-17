Участковый из Тольятти раскрыл кражу товаров

237

В полицию Тольятти поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов о хищении товаров на сумму свыше 2 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели комплекс мероприятий: провели осмотр магазина и опросили работников, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы действия злоумышленника.

В ходе изучения изъятых видеозаписей старший участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Пётр Ковалёв узнал в подозреваемом мужчину 1985 года рождения, который уже привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хищения.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что зашел в супермаркет и, будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал в сумку несколько пачек кофе, после продал похищенное случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ(кража, то есть тайное хищение чужого имущества).В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.