У жителя Самарской области, водившего машину пьяным, конфискован автомобиль

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Прокуратурой Сергиевского района Самарской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Судом установлено, что мужчина, в июне 2023 года привлеченный к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и не имеющий права управления транспортным средством, вновь сел за руль автомобиля.

Нетрезвый водитель, управлявший автомобилем марки ВАЗ 21140, в октябре 2023 года задержан сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения правонарушитель отказался.

Подсудимый вину в совершении преступления признал.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание виде обязательных работ на срок 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Кроме того, транспортное средство ВАЗ 21140 конфисковано.