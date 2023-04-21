У виновника ДТП в Тольятти арестовали авто в счет оплаты ущерба

55

Он задолжал 300 тысяч рублей.

Житель г. Тольятти, управляя автомобилем и двигаясь по одной из дорог Самарской области, совершил преступление, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и обязал компенсировать пострадавшему ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

За неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 21 тысячи рублей. Также мужчину ограничили в праве выезда за пределы России и вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его автомобиля.

В связи с тем, что должник продолжал уклоняться от оплаты задолженности, а также скрывал место нахождения транспортного средства, на которое мог быть наложен арест, судебным приставом-исполнителем в отношении его автомобиля было заведено разыскное дело.

Сотрудниками, осуществляющими розыск, транспортное средство было установлено. В отношении него составили акт описи и ареста и передали на специализированную стоянку. Теперь мужчине предстоит выплатить в полном размере пострадавшему в ДТП компенсацию или расстаться с автомобилем.