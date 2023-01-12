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У входа в парк Гагарина в Самаре перевернулся каршеринговый автомобиль

12 января 2023 11:27
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У входа в парк Гагарина в Самаре перевернулся каршеринговый автомобиль

Очевидцы, проезжающие утром в четверг, 12 января, по одной из центральных улиц города стали свидетелями страшных событий — в Самаре в районе парка Гагарина перевернулся на крышу каршеринговый автомобиль.

«Утро у кого-то явно началось не с кофе», — начал рассказ один из свидетелей ДТП и опубликовал видео со стоящими неподалёку от перекрёстка улиц Стара-Загора и Советской Армии автомобилями. В центре кадра чёрная и белая иномарки. 

Белый седан стоит на аварийке, чёрный, судя по всему, перевернулся и приземлился прямиком крышей на землю. Водителей в салонах авто нет.

Интересно, что оба автомобиля принадлежат одной из каршеринговых служб — легковушки обклеены фирменными наклейками, пишет ГТРК Самара. 

Фото: Скриншот: t.me/ Samara DTP

Теги: ДТП

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