У входа в парк Гагарина в Самаре перевернулся каршеринговый автомобиль

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Очевидцы, проезжающие утром в четверг, 12 января, по одной из центральных улиц города стали свидетелями страшных событий — в Самаре в районе парка Гагарина перевернулся на крышу каршеринговый автомобиль.

«Утро у кого-то явно началось не с кофе», — начал рассказ один из свидетелей ДТП и опубликовал видео со стоящими неподалёку от перекрёстка улиц Стара-Загора и Советской Армии автомобилями. В центре кадра чёрная и белая иномарки.

Белый седан стоит на аварийке, чёрный, судя по всему, перевернулся и приземлился прямиком крышей на землю. Водителей в салонах авто нет.

Интересно, что оба автомобиля принадлежат одной из каршеринговых служб — легковушки обклеены фирменными наклейками, пишет ГТРК Самара.

Фото: Скриншот: t.me/ Samara DTP