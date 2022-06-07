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У самарчанки за долги арестовали японский кроссовер

7 июня 2022 11:25
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У самарчанки за долги арестовали японский кроссовер

Судебные приставы Межрайонного отделения по взысканию административных штрафов по г. Самаре побудили местную жительницу погасить задолженность по штрафам ГИБДД и исполнительский сбор, арестовав дорогой японский кроссовер. 

    Автолюбительница из г. Самары, разъезжая на своем автомобиле, неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что была оштрафована на 62 тысячи рублей. Проигнорировав срок для добровольного исполнения решения суда, судебные приставы Межрайонного отделения по взысканию административных штрафов по г. Самаре возбудили в отношении автоледи исполнительные производства. 

    Должнице неоднократно направлялись требования о погашения задолженности в пятидневный срок,  а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Возможностью оплатить штрафы без последующих мер принудительного характера женщина не воспользовалась. Судебным приставом-исполнителем в отношении жительницы г. Самары было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 201 тысячи рублей.

Принятые меры побудили должницу прийти на прием к сотруднику Службы, в ходе которого было выяснено, что нарушительнице принадлежит автомобиль марки «INFINITI».  Припаркованная рядом с отделением судебных приставов машина была арестована. Женщине разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию. 

    Узнав об этом, должница незамедлительно оплатила долги в размере свыше 263 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

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