У губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева взломали Telegram

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попал в неловкую ситуацию. Об этом глава региона сообщил сам, пишет 63.ру.

— Добрый день, уважаемые жители Самарской области. Мой Telegram был взломан. Мы сейчас занимаемся его реконструкцией. Поэтому ближайшие несколько дней, может быть, не будет новостей. Но, самое главное, нам его сохранить как официальный канал общения. Поэтому будем на связи. Нет новостей 1-2 дня. Если будет что-то, дополнительно буду «Вконтакте» сообщать. А так, постараемся настроить и перехватить взлом нашего Telegram-канала. Всем хорошего вечера, — пояснил глава региона.