В Самаре 15 июля состоится литературный вечер «Мой Маяковский» (18+) актера Дениса Евневича

15 июля в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится литературный вечер «Мой Маяковский» (18+) актера Дениса Евневича, приуроченный ко дню рождения поэта.

19 июля исполняется 133 года со дня рождения выдающегося русского и советского поэта-футуриста Владимира Маяковского.

Ведущий актер Самарского академического театра драмы, приглашенный артист театра «Грань» Денис Евневич прочитает как сатирические, резкие, хулиганские стихи Маяковского, так и его любовную лирику, а также расскажет об интересных фактах биографии поэта. Гости услышат «Лиличку!», «Нате!», отрывки из поэм «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» и другие произведения авангардиста Маяковского.

Начало вечера в 19.00.

Сбор гостей с 18.30.

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155, культурный центр «ЗИМ Галерея»

Все мероприятия проводятся при поддержке концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея»