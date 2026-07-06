С экс-начальника национальной гвардии в Самарской области взыскали уголовный штраф

В Специализированный отдел судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа в размере 1 миллион 185 тысяч рублей.

Из материалов исполнительного производства установлено, что должник ранее занимал должность начальника управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии. На протяжении нескольких лет занимался попустительством по службе, а именно вымогал денежные средства у своих подчиненных.

Мужчина установил для сотрудников сумму взноса. За каждый подписанный им договор на охрану объектов он брал со своих подчиненных от 1 до 4 тысяч рублей. В общей сумме размер денежного вознаграждения составил 118 500 рублей.

После раскрытия преступной схемы, суд приговорил должностное лицо к лишению свободы на срок 2,5 года, а также к уголовному штрафу равному 10 кратной суммы взятки.

«В срок для добровольной оплаты должник решение суда не исполнил. Судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы РФ, наложил аресты на счета должника, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 82 тысячи рублей», — комментирует начальник спецотдела судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России Ирина Амеличкина.

Принудительные меры, принятые судебным приставам, положительно повлияли на исполнение судебного решения, уголовный штраф, а также исполнительский сбор оплачен должником в полном объеме.