Неделя современной музыки пройдет в Галерее «Виктория»

Выступление Сергея Летова, презентация нового альбома Spurv, концерт Московского ансамбля современной музыки в библиотеке и концерт Сони Скобелевой на крыше, виниловый dj-сет от Oblast с видом на волжский закат, ридинг-группы, лекции и мастер-класс по созданию цифрового синтезатора и параллельная детская программа — всё это на Неделе современной музыки в Галерее «Виктория»



Неделя современной музыки пройдет с 7 по 12 июля и включает в себя9 событий для взрослых и 9 детских мероприятий. Билеты можно приобрести на каждое отдельное событие или купить абонемент на всю неделю. Подробная программа недели — на сайте. Расписание детской недели современной в музыки в канале Детская Галереи «Виктория».