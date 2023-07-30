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Турбаза в Шигонском районе разрушена ураганом

30 июля 2023 12:12
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Турбаза в Шигонском районе разрушена ураганом

Шквалистый ветер и сильный ливень вдребезги разбили планы самарцев на прекрасные выходные на природе. На одной из баз отдыха в Муранском бору Шигонского района ураган повалил гигантские деревья на детскую площадку и машины, пишет 63.ру.

— Мы приехали в «Зарю», даже не успели заселиться. Вековые сосны — вповалку. Света нет, столбы повалены. На стоянке деревьями проломило много машин, стволы упали и на некоторые домики. Но мы дальше даже пройти не смогли. Люди в шоке.

Напомним, ураган пронесся по региону 29 июля. Из-за грозы, ливня, сильнейшего ветра без света остались поселки Кинельский, Энергия, Культура и город Кинель.

Фото: ЧП САМАРА

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