Трое пострадали в ЛТП в Волжском районе

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3 января на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:40 час. в Волжском районе. 35-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Lada Kalina, двигалась по автодороге «Самара Б.Черниговка гр. с р. Казахстан» в направлении с. Ровно-Владимировка. В пути следования на 41 км. указанной автодороги выехала на полосу встречного движения, где это разрешено и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 63-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены женщина-водитель, ее 34-летний пассажир и 59-летняя женщина-пассажир иномарки.