Трое молодых людей пострадали в ДТП в Октябрьске

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Еще одно ДТП 22 декабря произошло в 03:10 час. в Октябрьске. Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2109, двигался по улице Ленина со стороны улицы Ульяновской в сторону переулка Кирпичного. В пути следования возле дома №129 выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил съезд с дороги, после чего совершил наезд на припаркованную автомашину LADA Priora, дорожный знак и дерево. Водитель госпитализирован, а его пассажирам – двоим юношам 2007 года рождения и 2008 года рождения назначено амбулаторное лечение.