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Три женщины пострадали в ДТП в Тольятти

31 августа 2022 13:34
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Три женщины пострадали в ДТП в Тольятти

30 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в 08:20 в Центральном районе Тольятти. Водитель 2003 года рождения (стаж вождения – 1 год, с августа 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза), управляя автомобилем «Lada Granta», на нерегулируемом перекрестке в районе д. № 18 по ул. Гидростроевской, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Kia Rio» под управлением женщины-водителя 1986 года рождения, которая двигалась по главной дороге. 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Kia Rio» и две пассажирки автомобиля «Lada Granta» – 37 и 63 лет – доставлены в медицинское учреждение.

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